Incêndio atinge caminhão-guincho com carro e danifica lojas em Vargem Alta
Um caminhão-guincho que transportava um carro pegou fogo no Centro de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (13). Segundo a Defesa Civil Municipal, o motorista contou que, ao ligar o veículo, faíscas saíram do motor e as chamas começaram.
O incêndio no veículo acabou também atingindo parcialmente uma farmácia, uma loja e uma casa, danificando as fachadas e mercadorias e estourando vidros por conta do calor. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar isolou a área até a chegada de um caminhão-pipa da Prefeitura de Vargem Alta, que auxiliou no combate ao fogo.
O Corpo de Bombeiros foi procurado por A Gazeta para mais detalhes sobre a ocorrência, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.