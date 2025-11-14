Incêndio atinge caminhão-guincho com carro e danifica lojas em Vargem Alta

Um caminhão-guincho que transportava um carro pegou fogo no Centro de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (13). Segundo a Defesa Civil Municipal, o motorista contou que, ao ligar o veículo, faíscas saíram do motor e as chamas começaram.

O incêndio no veículo acabou também atingindo parcialmente uma farmácia, uma loja e uma casa, danificando as fachadas e mercadorias e estourando vidros por conta do calor. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar isolou a área até a chegada de um caminhão-pipa da Prefeitura de Vargem Alta, que auxiliou no combate ao fogo.

Loja foi atingida por incêndio no Centro de Vargem Alta Crédito: Leitor/A Gazeta