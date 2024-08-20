Incêndio atinge área de mata do Aeroporto de Vitória e fumaça dispersa em avenida

Um incêndio atinge a área de mata do Aeroporto de Vitória, nesta terça-feira (20). As chamas estão no lado do espaço de operações de voo que fica na Avenida Adalberto Simão Nader, perto do cruzamento com a Avenida Dante Michelini, no bairro Mata da Praia.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate e informou, as 18h06, que o fogo foi extinto. Não há informações sobre como começou o incêndio. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram a fumaça já na Avenida Adalberto Simão Nader. A Zurich Airport Brasil, que administra o terminal aeroportuário, salientou, por nota, que não registrou impacto operacional. Não há relatos de danos materiais ou vítimas.