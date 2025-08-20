A Gazeta - Agora

Incêndio atinge área de lixão da Prefeitura de Vila Valério; vídeo

Publicado em 20/08/2025 às 13h52
As chamas começaram por volta das 19h de terça-feira (19).

Um incêndio atingiu a área de transbordo de um lixão da Prefeitura de Vila Valério, em Córrego Lambari, na zona rural do município do Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite de terça-feira (19). O local é onde são depositados os resíduos, que depois são recolhidos por uma empresa terceirizada. A Defesa Civil Municipal informou que dois carros-pipas foram usados na contenção das chamas.

Não há informações sobre a causa do incêndio. A secretária de Infraestrutura Urbana e Rural de Vila Valério, Suzana dos Santos, explicou que foi criado um aceiro – faixa de terreno onde a vegetação é removida – e colocaram água com água no entorno do local onde as chamas atingiram. Segundo ela, a ação ajuda a evitar que o fogo se espalhe. Ela disse que as equipes agora aguardam o resfriamento do espaço para realizarem a limpeza.

“Não sabemos se foi alguém que colocou ou se foi porque já tem bastante lixo lá. A gente estava com um problema com a empresa antiga que fazia o recolhimento do lixo, pois não estava fazendo a retirada dos resíduos. Então já tinha transbordo lá”, explicou.

Defesa Civil de Vila Valério montou um cerco sem vegetação em volta de lixão que incendiou para evitar que as chamas se espalhem
