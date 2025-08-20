Incêndio atinge área de lixão da Prefeitura de Vila Valério; vídeo

Um incêndio atingiu a área de transbordo de um lixão da Prefeitura de Vila Valério, em Córrego Lambari, na zona rural do município do Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite de terça-feira (19). O local é onde são depositados os resíduos, que depois são recolhidos por uma empresa terceirizada. A Defesa Civil Municipal informou que dois carros-pipas foram usados na contenção das chamas.

Não há informações sobre a causa do incêndio. A secretária de Infraestrutura Urbana e Rural de Vila Valério, Suzana dos Santos, explicou que foi criado um aceiro – faixa de terreno onde a vegetação é removida – e colocaram água com água no entorno do local onde as chamas atingiram. Segundo ela, a ação ajuda a evitar que o fogo se espalhe. Ela disse que as equipes agora aguardam o resfriamento do espaço para realizarem a limpeza.

“Não sabemos se foi alguém que colocou ou se foi porque já tem bastante lixo lá. A gente estava com um problema com a empresa antiga que fazia o recolhimento do lixo, pois não estava fazendo a retirada dos resíduos. Então já tinha transbordo lá”, explicou.