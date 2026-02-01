Incêndio atinge apartamento na Praia do Canto, em Vitória
Publicado em 01/02/2026 às 11h08
Um incêndio atingiu um apartamento do 9º andar de um prédio na Praia do Canto, em Vitória, na manhã deste domingo (1º). Foram afetadas a parte externa das residências acima do andar onde o fogo começou e quatro aparelhos de ar-condicionado. Não há informações sobre a causa das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há relato de vítimas.
O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com testemunhas. Elas informaram que a proprietária do apartamento onde ocorreu o incêndio reside sozinha e havia saído para a missa. Quando retornou, o fogo já havia começado.