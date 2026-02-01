Incêndio atinge apartamento na Praia do Canto, em Vitória

Um incêndio atingiu um apartamento do 9º andar de um prédio na Praia do Canto, em Vitória, na manhã deste domingo (1º). Foram afetadas a parte externa das residências acima do andar onde o fogo começou e quatro aparelhos de ar-condicionado. Não há informações sobre a causa das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há relato de vítimas.