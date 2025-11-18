Incêndio atinge antigo terreno baldio e antigo ferro-velho em Guarapari

Um incêndio atingiu um terreno baldio e a área de um antigo ferro-velho na Praia do Morro, em Guarapari, nesta terça-feira (18). Um vídeo enviado por uma leitora de A Gazeta mostra a fumaça densa formada pela ação das chamas. Segundo a moradora, que não quis se identificar, a ''nuvem preta'' podia ser vista de muito longe. Uma casa que fica ao lado do espaço onde o fogo começou, apresentou rachaduras na parede e a Defesa Civil foi acionada. Não houve feridos.