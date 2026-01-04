Idoso morre eletrocutado ao colher mangas em Cachoeiro de Itapemirim
Publicado em 04/01/2026 às 14h17
Um idoso de 63 anos morreu eletrocutado ao tentar colher mangas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (3). A vítima subiu ao terraço do imóvel para ter acesso à mangueira e teria utilizado uma haste metálica para retirar os frutos, quando o objeto encostou na fiação elétrica.
O dono do imóvel, que fica no bairro Zumbi, contou à Polícia Militar que o Samu/192 foi acionado, mas o homem morreu na hora. O nome da vítima não foi divulgado. O corpo foi levado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade.