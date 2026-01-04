Idoso morre eletrocutado ao colher mangas em Cachoeiro de Itapemirim

Um idoso de 63 anos morreu eletrocutado ao tentar colher mangas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (3). A vítima subiu ao terraço do imóvel para ter acesso à mangueira e teria utilizado uma haste metálica para retirar os frutos, quando o objeto encostou na fiação elétrica.