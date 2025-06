Trânsito

Idoso morre atropelado por moto em rodovia no interior de Castelo

Atualizado em 26/06/2025 às 11h55

Um idoso de 81 anos, identificado pela Polícia Militar como Paulo Deleposte Pena, morreu após ser atropelado por uma moto na Rodovia Júlio Machado, localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no final da tarde de quarta-feira (25), e também deixou ferido o motociclista de 34 anos.

O caso foi registrado por volta de 17h50. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e socorreu e levou as vítimas para o Hospital Municipal de Castelo. O idoso morreu após dar entrada na unidade, e o piloto da moto, após receber o primeiro atendimento, foi transferido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde seguia internado no pronto-socorro.