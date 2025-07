Carro e caminhonete

Idoso fica gravemente ferido em acidente na BR 262 em Ibatiba

Um idoso ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (1°). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu quando o automóvel, um Toyota Corolla, saiu do Trevo de Lajinha e acessou a rodovia, sendo atingido na lateral pela Chevrolet S10, que seguia na via.