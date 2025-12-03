Idoso entra no mar para nadar e morre em praia de Marataízes

Um idoso morreu afogado após entrar no mar em uma praia localizada no Centro de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (3). Ele foi identificado como Juarez Faria Miller, de 79 anos. Segundo uma fonte da Polícia Militar, um guarda-vidas que estava no local contou que o homem ia diariamente lá para nadar, mas que desta vez entrou na água e afundou em seguida. A Prefeitura de Marataízes foi procurada para mais detalhes.