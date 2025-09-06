Idoso é socorrido de helicóptero após sofrer queimaduras com álcool no ES
Publicado em 06/09/2025 às 16h23
Um idoso de 72 anos sofreu queimaduras de segundo grau em 23% do corpo após acender um fósforo logo depois de ter jogado álcool em uma superfície, em Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (6). Ele teve ferimentos no rosto, tórax, pescoço e braço esquerdo.
Segundo informações divulgadas pelo Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), o homem foi levado de helicóptero até o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, Grande Vitória, referência no tratamento de queimados.