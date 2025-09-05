Idoso é preso suspeito de estuprar e ameaçar a ex-namorada em Anchieta

Idoso de 74 anos é preso suspeito de estuprar e ameaças a ex-namorada em Anchieta Crédito: Redes sociais

Um idoso de 74 anos foi preso, nesta sexta-feira (05), suspeito de estuprar a ex-namorada ao menos cinco vezes em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Anchieta, e Polícia Militar. Segundo as investigações, os crimes ocorreram durante e após o relacionamento, que teria durado cerca de um ano.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo suspeito em diversas ocasiões, inclusive com o uso de arma de fogo. As investigações também revelaram que o homem intimidava testemunhas envolvidas no caso, utilizando olhares fixos, ameaças verbais e até mesmo acelerando o carro em direção a uma delas. Uma testemunha relatou que o suspeito jogou o carro contra ela três vezes, segundo a delegada Luiza Schwaner Jacob, responsável pelo caso.