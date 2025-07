Crime

Idoso é agredido a pauladas em praça no Sul do ES e suspeito é detido

Um idoso de 62 anos foi agredido a pauladas na Praça São Geraldo Magela, no Centro de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (6). A Polícia Militar disse que o suspeito, um homem de 30 anos, foi detido.