Bairro Vista da Serra I

Idoso de 84 anos é preso suspeito de estuprar criança de 3 anos na Serra

Um idoso de 84 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de três anos, na Serra, no domingo (6). Segundo a Polícia Militar , a mãe da vítima relatou que a filha informou que o indivíduo — que é vizinho da família — havia beijado na boca dela, mostrado o órgão genital e encostado em suas partes íntimas quando ela estava na casa dele.

Questionado pelos policiais, o idoso negou, alegando que a criança teria ido somente até a entrada da casa para cumprimentá-lo e, em seguida, ido embora. O suspeito afirmou ainda que, após o ocorrido, indivíduos teriam chutado sua porta com a intenção de agredi-lo. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).