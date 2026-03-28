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Idoso de 81 morre após ser lançado de carro em acidente na BR 262, no ES

Publicado em 28/03/2026 às 12h20
Idoso de 81 anos morre após carro capotar na BR-262, em Iúna
Acidente foi na região de Iúna, próximo ao trevo de Pequiá Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Um grave acidente entre dois carros matou um idoso de 81 anos e deixou outras quatro pessoas feridas, na tarde de sexta-feira (27),  na BR 262, na altura do trevo de Pequiá, em Iúna, Região do Caparaó, no Espírito Santo.

A vítima, que não teve o nome divulgado, estava num Toyota Hilux quando foi lançada do veículo, morrendo na hora. O outro ocupante teve apenas ferimentos leves.

Eles seguiam na rodovia, no sentido Manhuaçu (MG), assim como o Fiat Strada envolvido na batida. O automóvel transportava pai e duas filhas, que lesões sem gravidade. 

As autoridades não souberam explicar a dinâmica do acidente, mas, segundo a Polícia Rodovia Federal, houve uma colisão traseira. Após a batida, o Fiat Strada ficou atravessado em uma das pistas. Já a Hilux desceu um barranco, capotou e parou em uma área de brejo.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada por volta das 17h45. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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