Idoso de 81 morre após ser lançado de carro em acidente na BR 262, no ES

Acidente foi na região de Iúna, próximo ao trevo de Pequiá Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Um grave acidente entre dois carros matou um idoso de 81 anos e deixou outras quatro pessoas feridas, na tarde de sexta-feira (27), na BR 262, na altura do trevo de Pequiá, em Iúna, Região do Caparaó, no Espírito Santo.

A vítima, que não teve o nome divulgado, estava num Toyota Hilux quando foi lançada do veículo, morrendo na hora. O outro ocupante teve apenas ferimentos leves.

Eles seguiam na rodovia, no sentido Manhuaçu (MG), assim como o Fiat Strada envolvido na batida. O automóvel transportava pai e duas filhas, que lesões sem gravidade.

As autoridades não souberam explicar a dinâmica do acidente, mas, segundo a Polícia Rodovia Federal, houve uma colisão traseira. Após a batida, o Fiat Strada ficou atravessado em uma das pistas. Já a Hilux desceu um barranco, capotou e parou em uma área de brejo.