Idosa de 87 anos é resgatada após cair em poço em Venda Nova do Imigrante

Uma idosa de 87 anos foi resgatada de dentro de um poço na manhã desta segunda-feira (29) no bairro São Rafael, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Defesa Civil do município, a mulher havia desaparecido de sua residência durante a madrugada, e familiares iniciaram as buscas por volta das 6h.

De acordo com o órgão, imagens de uma câmera de segurança mostraram a senhora caminhando pela rua atrás do centro de eventos do município às 2h45. Conforme informações de familiares à Defesa Civil, ela faz uso de medicamentos e apresenta lapsos de memória. O resgate ocorreu às 10h50, quando parentes localizaram a idosa no interior do poço e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). A vítima se queixava de dores nas costas e foi levada para o Hospital Padre Máximo, no município.