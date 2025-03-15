Homens passam de moto e matam jovem em rua de Linhares

Um homem de 27 anos morreu após ser vítima de quatro disparos de arma de fogo no bairro Araçá, em Linhares, no Litoral Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (15). A vítima foi identificada como Anderson Rodrigues Ferreira.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a vítima foi socorrida por uma mulher para o Hospital Rio Doce, mas já chegou ao local sem vida. Ainda segundo a corporação, dois indivíduos em uma moto seriam os autores do homicídio.