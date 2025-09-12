Homens atiram no meio da rua em Colatina e fogem para cemitério

Dois homens foram presos suspeitos de atirar no meio da rua em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (11). O crime ocorreu no bairro São Vicente e teria relação com o tráfico de drogas, segundo informações recebidas pela Polícia Militar. A dupla — um jovem de 19 anos e o outro de 22 — fugiu após os disparos, mas foi localizada por militares dentro do cemitério do bairro.