Homens atiram no meio da rua em Colatina e fogem para cemitério
Dois homens foram presos suspeitos de atirar no meio da rua em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (11). O crime ocorreu no bairro São Vicente e teria relação com o tráfico de drogas, segundo informações recebidas pela Polícia Militar. A dupla — um jovem de 19 anos e o outro de 22 — fugiu após os disparos, mas foi localizada por militares dentro do cemitério do bairro.
Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, carregadores, munições e balaclavas — tipo de gorro que cobre todo o rosto. Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Colatina, autuados em flagrante por disparos de arma de fogo em via pública e porte ilegal de arma de uso restrito e encaminhados ao sistema prisional. Os nomes não foram divulgados.