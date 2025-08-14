Homem tenta incendiar ônibus com gasolina em Cariacica

Um passageiro tentou incendiar um ônibus da linha 509 do Transcol (Terminal de Carapina X Terminal de Campo Grande) na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica . A ação criminosa ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (14), quando o homem entrou no coletivo sem pagar passagem e reagiu após o motorista rejeitar seguir viagem.

Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o homem havia entrado no veículo com um galão de gasolina. Apesar do início das chamas, a situação foi controlada antes de o fogo se alastrar. A Guarda Municipal de Cariacica foi acionada e realizou os procedimentos necessários. Policiais militares também foram acionados e tentaram abordar o suspeito, mas ele conseguiu fugir e não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.