Homem tenta impedir assalto e é baleado em Guarapari
Publicado em 17/01/2026 às 15h40
Um homem de 58 anos foi baleado, na manhã deste sábado (17), no bairro Santa Rosa, em Guarapari, enquanto tentava impedir que um amigo, de 71 anos, fosse assaltado por um indivíduo armado.
De acordo com as informações obtidas pela Polícia Militar junto às vítimas, o homem de 58 anos entrou em luta corporal com o suspeito, que estava de moto, e foi atingido pelos disparos.
O suspeito fugiu do local levando um cordão e, apesar das buscas feitas pelo militares, não foi localizado. A vítima baleada foi socorrida para o hospital.