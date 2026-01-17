Homem tenta impedir assalto e é baleado em Guarapari

Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 58 anos foi baleado, na manhã deste sábado (17), no bairro Santa Rosa, em Guarapari, enquanto tentava impedir que um amigo, de 71 anos, fosse assaltado por um indivíduo armado.

De acordo com as informações obtidas pela Polícia Militar junto às vítimas, o homem de 58 anos entrou em luta corporal com o suspeito, que estava de moto, e foi atingido pelos disparos.