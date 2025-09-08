Homem tenta furtar bicicleta, tropeça na fuga e acaba preso em Vitória

Um homem foi preso por tentar furtar uma bicicleta no bairro Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desse domingo (7). Ao ser visto quebrando o cadeado da bike, o suspeito abandonou o veículo e tentou fugir correndo, mas tropeçou e caiu. Ele acabou alcançado por populares e levado a uma unidade policial.

Antes de ser encaminhado à delegacia, o suspeito foi encaminhado a uma unidade médica para tratar os ferimentos causados pela queda. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.