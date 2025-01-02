Homem tem mais de 30% do corpo queimado após explosão em Ibitirama

Após a explosão de uma máquina de solda, o proprietário de uma oficina em Ibitirama, município capixaba na região do Caparaó, teve mais de 30% do corpo queimado. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (2), no local de trabalho da vítima, que também é servidor público, segundo informou Marilândia Ogioni de Oliveira, diretora administrativa do Pronto Atendimento da cidade.
O homem, identificado como Paulo Cezar dos Santos Margarida, de 58 anos, foi socorrido por vizinhos para a unidade de saúde, mas, devido à gravidade dos ferimentos, depois precisou ser encaminhado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, por uma equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).
Na sexta-feira (3), a família informou que o quadro de Paulo Cezar é estável e que ele está se recuperando bem, mas ainda sem previsão de alta.