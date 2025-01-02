Homem tem mais de 30% do corpo queimado após explosão em Ibitirama

O homem, identificado como Paulo Cezar dos Santos Margarida, de 58 anos, foi socorrido por vizinhos para a unidade de saúde, mas, devido à gravidade dos ferimentos, depois precisou ser encaminhado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, por uma equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).