Homem tem braço esmagado em acidente com quadriciclo no ES
Um homem teve o braço esmagado em um acidente de quadriciclo em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (27). Devido à gravidade da lesão, ele precisou ser socorrido de helicóptero e trazido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.
A vítima perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou. Na queda, um dos braços acabou ficando preso sob a estrutura de proteção do veículo. As informações são do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que realizou o transporte aéreo.
O homem utilizava capacete e cinto de segurança no momento do acidente, o que, segundo o Notaer, evitou ferimentos mais graves. O nome da vítima não foi divulgado pela equipe de resgate.