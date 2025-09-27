Homem tem braço esmagado em acidente com quadriciclo no ES

Homem que teve braço esmagado por quadriciclo em Venda Nova do Imigrante foi resgatado de helicóptero Crédito: Notaer/ Divulgação

Um homem teve o braço esmagado em um acidente de quadriciclo em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (27). Devido à gravidade da lesão, ele precisou ser socorrido de helicóptero e trazido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

A vítima perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou. Na queda, um dos braços acabou ficando preso sob a estrutura de proteção do veículo. As informações são do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que realizou o transporte aéreo.