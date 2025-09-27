A Gazeta - Agora

Homem tem braço esmagado em acidente com quadriciclo no ES

Publicado em 27/09/2025 às 19h40
Homem que teve braço esmagado por quadriciclo em Venda Nova do Imigrante foi resgatado de helicóptero
Homem que teve braço esmagado por quadriciclo em Venda Nova do Imigrante foi resgatado de helicóptero Crédito: Notaer/ Divulgação

Um homem teve o braço esmagado em um acidente de quadriciclo em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (27). Devido à gravidade da lesão, ele precisou ser socorrido de helicóptero e trazido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

A vítima perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou. Na queda, um dos braços acabou ficando preso sob a estrutura de proteção do veículo. As informações são do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que realizou o transporte aéreo.

O homem utilizava capacete e cinto de segurança no momento do acidente, o que, segundo o Notaer, evitou ferimentos mais graves. O nome da vítima não foi divulgado pela equipe de resgate. 

