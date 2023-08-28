Homem sofre queimaduras ao furtar fios no Porto de Capuaba, em Vila Velha

Sirene de polícia Crédito: Reprodução

Quatro suspeitos invadiram o Porto de Capuaba, em Vila Velha, na noite do último sábado (26), para furtar fios elétricos, e, conforme boletim de ocorrência, na manhã de domingo (27), um deles, de 37 anos, foi encontrado pela Guarda Portuária no local com sinais de queimaduras no corpo.

Conforme boletim de ocorrência da Guarda Portuária, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o homem e o encaminhou ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde se encontra internado devido aos ferimentos.

Segundo a Guarda Portuária, os quatro suspeitos teriam acessado o Porto de Capuaba quebrando uma janela da subestação e cortado os cabos elétricos utilizando estiletes e uma serra de corte, causando uma queda de energia por, aproximadamente, 13 horas.