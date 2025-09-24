Homem sofre ameaças após presenciar irmão ser morto a tiros em São Mateus

Um homem foi morto a tiros dentro da própria casa no distrito de Santa Maria, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida no interior da casa, após ser atingida por disparos de arma de fogo. Segundo relato do irmão da vítima, cinco homens armados pularam o muro da residência, invadiram o imóvel e efetuaram os disparos contra o familiar.

Ele contou que ouviu os tiros e, ao olhar pela porta de vidro, viu os criminosos dentro da casa. Assustado, tentou fugir pelos fundos, mas acabou rendido pelos suspeitos. O irmão da vítima foi obrigado a desbloquear o próprio celular, que foi vasculhado. Após conferirem as informações no aparelho, os homens o liberaram. Ainda conforme o relato, após os criminosos fugirem em direção a um terreno baldio nos fundos do imóvel, ele retornou à casa e encontrou o irmão já sem sinais vitais.