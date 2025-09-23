Homem pula no Rio Itapemirim para fugir de Guarda Municipal de Cachoeiro
Um homem de 38 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após tentar fugir da abordagem pulando no Rio Itapemirim. A cena, na manhã desta terça-feira (23), chamou a atenção dos moradores do bairro Aquidaban, onde conseguiram o alcançar.
Segundo informações da Guarda Municipal, agentes realizaram uma abordagem de rotina quando viram suspeitos de envolvimento com uso de entorpecentes. Durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um dos suspeitos fugiu pulando no rio e tentou escapar andando pela tubulação de rede lateral. Ele foi pego nas proximidades da Ponte de Ferro e levado à delegacia.
Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), o homem estava foragido desde agosto por não retornar para a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo após uma saída temporária. Ele tem passagens diversas no sistema prisional pelos crimes de furto, roubo e extorsão.
A Polícia Civil disse que a ocorrência continua em andamento no plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.