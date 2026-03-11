CORREÇÃO: A versão anterior afirmava que o preso trabalhava atualmente como pedreiro contratado pela prefeitura, mas a administração informou que ele não faz parte do quadro de servidores desde dezembro de 2025. Reiterou, ainda, que o atual pedreiro em atividade não tem qualquer relação com o crime. O título e o texto foram corrigidos.

Um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas e associação criminosa enquanto passava pela BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito dirigia um Jeep Compass com registro de furto ou roubo, utilizado para o transporte clandestino de passageiros e para levar traficantes e entorpecentes de Cariacica e Viana para Domingos Martins. Além de buscar os materiais, ele participava das vendas ilegais. Outros três suspeitos que transportavam drogas com ele foram identificados, mas nenhum nome foi divulgado.