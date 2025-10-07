Homem pede para ser preso ao saber de decisão da Justiça no ES

Um homem de 33 anos procurou a Guarda Civil de Linhares, no Norte do Espírito Santo, para se entregar após saber que havia um mandado de prisão contra ele, na noite de segunda-feira (6). Os agentes haviam saído do bairro Aviso, onde prenderam uma mulher investigada por assassinato, e seguiam para a delegacia, quando foram surpreendidos por Guilherme Tadeu Souza da Cunha, que pedia para ser preso.