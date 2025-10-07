A Gazeta - Agora

Homem pede para ser preso ao saber de decisão da Justiça no ES

Publicado em 07/10/2025 às 17h17
Guilherme Tadeu Souza da Cunha, homem que procurou a Guarda Civil de Linhares para ser preso
Homem que procurou a Guarda Civil de Linhares para ser preso Crédito: Divulgação | GCM

Um homem de 33 anos procurou a Guarda Civil de Linhares, no Norte do Espírito Santo, para se entregar após saber que havia um mandado de prisão contra ele, na noite de segunda-feira (6). Os agentes haviam saído do bairro Aviso, onde prenderam uma mulher investigada por assassinato, e seguiam para a delegacia, quando foram surpreendidos por Guilherme Tadeu Souza da Cunha, que pedia para ser preso. 

A equipe da Guarda checou que realmente havia um mandado de prisão por tráfico de drogas contra o homem, expedido pela Justiça na Serra, e o levaram para a delegacia. Posteriormente, Guilherme foi encaminhado ao sistema prisional. A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação. 

