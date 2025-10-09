Homem morre prensado por árvores ao cortar eucaliptos em Irupi, no ES
Um homem de 41 anos morreu prensado entre duas árvores quando estava cortando eucaliptos em uma fazenda na localidade de Córrego Santa Rosa, zona rural de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que um tronco teria girado em sentido contrário durante o corte, causando o acidente.
O proprietário da fazenda contou à Polícia Militar que ouviu o trabalhador gritar e foi até o local, mas já o encontrou preso entre as árvores. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate, mas o homem estava morto. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.