Homem morre prensado por árvores ao cortar eucaliptos em Irupi, no ES

Um homem de 41 anos morreu prensado entre duas árvores quando estava cortando eucaliptos em uma fazenda na localidade de Córrego Santa Rosa, zona rural de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que um tronco teria girado em sentido contrário durante o corte, causando o acidente.