Homem morre esfaqueado por mulher dentro de casa em Montanha
Um homem de 57 anos morreu após ser esfaqueado por uma mulher dentro de casa no bairro Fundão, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. O Samu/192 confirmou o óbito no local. A identidade dele não foi divulgada.
A suspeita, de 47 anos, contou aos policiais que os dois estavam fazendo tarefas domésticas e que haviam ingerido bebida alcoólica. Segundo o relato, enquanto ela cortava alimentos, o homem teria avançado contra ela e tentado segurá-la pelos braços. Para se defender, ela o empurrou e acabou atingindo-o com a faca que estava usando.
A mulher foi conduzida à Delegacia de Nova Venécia, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e encaminhada ao sistema prisional. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pela necropsia antes de ser liberado para os familiares.