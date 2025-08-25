Homem morre em acidente entre carro e ônibus em Vargem Alta
Um homem morreu em um acidente entre um carro e um ônibus por volta das 12h50 desta segunda-feira (25) na rodovia ES 164, na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, Região Sul do Espírito Santo. De acordo com uma fonte da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Dejair Ferreira Dias, de 59 anos, que dirigia o carro de modelo Fiat Uno no momento da batida.
A Polícia Civil disse que também foi acionada e a ocorrência está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim. A Viação Real, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, foi procurada pela reportagem de A Gazeta. Até o momento, não houve retorno.