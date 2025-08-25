A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Homem morre em acidente entre carro e ônibus em Vargem Alta

Publicado em 25/08/2025 às 15h12
Vítima foi id
Condutor do Fiat Uno morreu na colisão com o ônibus em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem morreu em um acidente entre um carro e um ônibus por volta das 12h50 desta segunda-feira (25) na rodovia ES 164, na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, Região Sul do Espírito Santo. De acordo com uma fonte da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Dejair Ferreira Dias, de 59 anos, que dirigia o carro de modelo Fiat Uno no momento da batida.

A Polícia Civil disse que também foi acionada e a ocorrência está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim. A Viação Real, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, foi procurada pela reportagem de A Gazeta. Até o momento, não houve retorno.

Publicidade

Irmãos morrem e criança fica ferida em acidente em Boa Esperança

Atualizado em 25/08/2025 às 14h02

Dois irmãos morreram após o carro em que estavam despencar de uma ribanceira e capotar na ES 130, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desse domingo (24). Um menino de oito anos, filho de uma das vítimas, também estava no veículo e ficou ferido.

A Polícia Militar disse que o motorista, de 30 anos, perdeu o controle da direção do veículo ao realizar uma ultrapassagem e saiu da pista, capotando em seguida. Ele e o irmão, que estava no carona, morreram no local. A criança, filha do condutor, estava no banco traseiro. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Cristo Rei, no Centro de Boa Esperança. Não há informações sobre o estado de saúde do menino.

A Polícia Científica (PCIES) disse que os corpos dos dois homens foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.

CORREÇÃO: A primeira versão deste texto informava erroneamente no título da nota que o acidente aconteceu em Nova Venécia, mas o correto é que a colisão aconteceu em Boa Esperança. A informação foi corrigida.

Publicidade

Bebê com pé queimado em hospital da Serra passa por 2ª cirurgia plástica

Publicado em 25/08/2025 às 10h26
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Crédito: Reprodução | Rede Social

O bebê que sofreu uma queimadura no pé horas após o nascimento no Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, vai passar pela segunda cirurgia plástica nesta segunda-feira (25). A família de José, que está internado no Hospital Infantil de Vitória, explicou que o procedimento para tratar a lesão será realizado no início da tarde. A avó da criança, Rosilene Peisino, também confirmou à reportagem de A Gazeta que as roupas e meia que o neto estava usando e que também ficaram queimadas foram entregues à Polícia Civil para serem periciadas.

O caso ganhou repercussão na última quinta-feira (21), quando a mãe de José, Sara Peisino Barboza, denunciou nas redes sociais que o filho teve o pé queimado dentro do hospital onde nasceu. Ela relatou que o bebê nasceu saudável na terça-feira (19), mas horas depois foi levado para um berço aquecido por estar com a temperatura baixa. Segundo ela, naquele momento, uma enfermeira teria usado um algodão aquecido para esquentar o pé do recém-nascido, o que causou a queimadura.

Ainda conforme o relato de Sara, a avó da criança percebeu o problema após ouvir o choro do neto e sentir cheiro de queimado. José foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde passou pela primeira cirurgia plástica, na última sexta-feira (22).

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que abriu um processo interno para apurar o caso e determinou o afastamento preventivo dos profissionais potencialmente envolvidos até a conclusão das investigações. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) também se posicionou, dizendo que não existe protocolo que recomende o uso de algodão aquecido para estabilizar a temperatura de recém-nascidos e que investiga a conduta da equipe.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da queimadura e pediu informações à entidade gestora do hospital. Também foram comunicados os conselhos regionais de Medicina e Enfermagem, que devem avaliar possíveis falhas de conduta e aplicar sanções, se for o caso. A Sesa determinou que, em até 30 dias, seja apresentado um relatório conclusivo sobre o episódio.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, por envolver menor de idade, seguirá sob sigilo.

Leia também:

Mãe de bebê queimado em hospital no ES desabafa: "Do céu ao inferno"

Publicidade

Motorista de carreta morre após veículo tombar em rodovia no Sul do ES

Atualizado em 25/08/2025 às 13h54
O motorista, segundo a Polícia Militar, Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu no local
O motorista, segundo a Polícia Militar, Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu no local Crédito: Redes sociais

O motorista de uma carreta carregada com pedras morreu após o veículo tombar na ES 484, entre São José do Calçado e o distrito de Airituba, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 3h20 desta segunda-feira (25). A Polícia Militar disse que a vítima, identificada como Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu presa às ferragens da cabine. A corporação disse que a rodovia ficou totalmente interditada por horas para a retirada da carga da pista e foi liberada por volta de 12h.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu antes do resgate. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Prefeitura de São José do Calçado foi acionada e enviou um trator ao local para retirar as pedras da rodovia. Além da carga, segundo a PM, também ficou óleo espalhado na pista da ES 484. Motoristas que seguiam em direção a Bom Jesus do Norte, próximo à divisa com o Rio de Janeiro precisaram utilizar a Estrada do Café como rota alternativa.

A Polícia Civil e a Polícia Científica informaram que foram acionados e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Polícia Científica (PCIES), em Cachoeiro de Itapemirim. 

Publicidade

Criança morta em ataque: prefeito da Serra pede prioridade na investigação

Atualizado em 25/08/2025 às 12h12
Prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre morte de criança em ataque em Balneário Carapebus
Prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre morte de criança em ataque em Balneário Carapebus Crédito: Montagem | A Gazeta

A morte de uma menina de seis anos, baleada dentro de um carro que foi alvo de criminosos, em Balneário Carapebus, na Serra, no domingo (24), levou o prefeito Weverson Meireles a pedir ao governador do Estado, Renato Casagrande, prioridade na investigação do crime. O chefe do Executivo municipal lamentou o ocorrido em um post que fez em seu perfil no Instagram (veja abaixo).

A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que a criança foi baleada após atiradores, que estavam em um Fiat Argo branco, passarem atirando contra o carro em que a vítima estava, um Peugeot 207 prata – o pai e a mãe de Alice, que está grávida, também estavam no automóvel. O homem foi atingido de raspão e a mulher ficou ferida por estilhaços de vidro. A menina atingida foi levada no próprio veículo até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

Duas Alices e uma coincidência trágica: inocentes mortas pelo crime no ES

Publicidade

Câmeras da Terceira Ponte voltam a funcionar; saiba como acessar

Publicado em 25/08/2025 às 06h41
Câmeras que mostram trânsito da Terceira Ponte voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25)
Câmeras que mostram trânsito da Terceira Ponte voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução/Ceturb

As câmeras de monitoramento da Terceira Ponte voltaram a funcionar na manhã desta segunda-feira (25). As imagens não eram disponibilizadas desde a saída da Rodosol, que era a empresa responsável pela via antes de o governo assumir a administração. Agora, os motoristas que tiverem interesse poderão verificar o movimento na via e organizar melhor seus deslocamentos. O acesso pode ser feito pelo link: https://terceiraponte.ceturb.es.gov.br/ .

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), a iniciativa amplia o acesso da população às informações sobre o tráfego no trecho, acompanhado sistema de monitoramento do Centro de Inteligência da Mobilidade (CIM), que concentra imagens e dados em tempo real de terminais, estações do aquaviário, Rodovia do Sol, Ciclovia da Vida e da própria Terceira Ponte.

Em entrevista para a Rádio CBN Vitória na última sexta, o secretário estadual Fábio Damasceno, da Semobi, informou que serão  quatro câmeras na Terceira Ponte. Duas apontando para o lado de Vila Velha e duas para Vitória, nas duas cabeceiras", declarou o secretário. "A cada 30 segundos, a gente atualiza a foto e a pessoa pode ver em tempo real a imagem do que está acontecendo na ponte", explica.

Segundo o secretário, por uma questão de segurança, as do vão central ainda não serão disponibilizadas no momento. As câmeras eram um pedido frequente dos usuários da ponte e foram desativadas após o governo do Estado assumir o controle da ponte entre as duas cidades da Região Metropolitana (ES) no lugar da Rodosol.

Publicidade

Idoso morre e homem fica ferido após acidente entre motos em Rio Bananal

Atualizado em 24/08/2025 às 16h02
Elias Von Schaffel, de 75 anos, morreu após acidente em Rio Bananal
Elias Von Schaffel, de 75 anos, morreu após acidente em Rio Bananal Crédito: Arquivo pessoal

Um idoso morreu após um acidente entre duas motos, na noite de sábado (23), na rodovia ES 356, próximo a Panorama, em Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Elias Von Schaffel, de 75 anos. No local, um homem de 25 anos contou à Polícia Militar que, ao realizar uma ultrapassagem em uma curva com sua motocicleta, bateu de frente com outra moto que vinha no sentido contrário.

O Samu 192 confirmou a morte do idoso no local; já o outro motociclista foi socorrido ao Hospital Rio Doce, em Linhares. Não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima de 75 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Linhares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal.

Publicidade

Apartamento pega fogo e prédio é isolado em Colatina

Publicado em 24/08/2025 às 13h18
Bombeiros combatem incêndio em prédio

Um apartamento pegou fogo na madrugada deste domingo (24), no bairro Novo Horizonte, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros,  ao chegar no local, encontraram o segundo andar de um prédio de três andares em chamas. 

O dono do edifício tentava controlar o incêndio, mas foi encaminhado pelos bombeiros para um local seguro. A energia elétrica do imóvel foi desligada. 

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e, depois que terminaram, verificaram que a estrutura estava comprometida. Com isso, isolaram o prédio. Os moradores foram orientados a buscar abrigo em outro local. Ainda não foram divulgadas as possíveis causas do incêndio. 

A Polícia Civil (PC) informou que não localizaram ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Colatina. A PC orienta que, caso seja identificado um crime na ocorrência, que possíveis vítimas registrem ocorrência em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não tivemos retorno até a publicação da matéria, que segue em atualização. 

Leia também:

Homem é preso após tentar matar a própria mãe em Vila Velha

Publicidade

Homem é assassinado com tiros na cabeça em Mucurici

Publicado em 24/08/2025 às 12h07

Um homem foi encontrado morto com várias perfurações na cabeça ocasionadas por disparos de arma de fogo, nessa madrugada, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Ao redor dele, foram encontradas aproximadamente quinze munições utilizadas. A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, com a chegada da viatura, várias pessoas foram ao local, mas ninguém o reconheceu.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Mucurici. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Publicidade

Jovem é morto a tiros durante festa em Vila Velha

Publicado em 24/08/2025 às 11h36

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde de sábado (23), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A sogra da vítima relatou aos militares que todos estavam em uma festa, em frente a um comércio, quando um homem se aproximou e efetuou cerca de três disparos contra o genro. Em seguida, o atirador fugiu em uma bicicleta, que foi encontrada posteriormente no bairro Jardim Marilândia, também em Vila Velha. No entanto, o suspeito não foi localizado.

O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

Publicidade

Fogo atinge vegetação e assusta moradores em Colatina

Publicado em 24/08/2025 às 09h37
Incêndio atingiu vegetação em Colatina, na noite desse sábado (23)
Incêndio atinge vegetação em Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu parte da vegetação do bairro Operário, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O caso aconteceu na noite de sábado (23).

Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com o incêndio, e foi feito o combate utilizando a mangueira do caminhão. Não foram divulgados detalhes sobre o tamanho da área atingida, nem sobre a causa. 

Publicidade

Ponte da BR 101 sobre o Rio São Mateus é liberada neste domingo (24)

Publicado em 24/08/2025 às 08h35
Ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Epírito Santo
Ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Epírito Santo Crédito: Ecovias 101

A ponte do Km 64 da BR 101 sobre o Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente liberada para a passagem de veículos neste domingo (24).

A Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, anunciou que a fase da obra em que era necessária a interdição total da ponte, foi finalizada. A empresa informou que na próxima semana, de segunda-feira (25) à sexta-feira (29), os reparos ocorrerão na parte superior da ponte e o sistema Pare e Siga será implantado ao longo de todo o dia, não havendo interdição total. Para que tudo aconteça com segurança para todos, é importante que os motoristas respeitem velocidade da via.

O trecho havia sido totalmente interditado todas as manhãs, desde a última segunda-feira (18), para a realização das últimas etapas de reforço estrutural da ponte. De acordo com a Ecovias 101, o procedimento foi necessário por conta da complexidade da operação, que envolveu a elevação total da estrutura da ponte para substituição dos apoios.

Publicidade

Homem fica ferido no peito após tentativa de homicídio em Nova Venécia

Publicado em 23/08/2025 às 17h24
17ª Delegacia de Nova Venécia.
O caso é investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: TV GAZETA

Um homem de 38 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Rúbia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (22).  Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava uma lesão perfurocortante no tórax e escoriações pelo corpo, e já recebia atendimento do Samu (192) quando os policiais chegaram ao local. Testemunhas relataram que o homem apareceu na calçada já ferido. 

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A corporação solicita que a população colabore de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site oficial, com possibilidade de anexar imagens e vídeos relacionados ao crime. Nenhum outro detalhe será divulgado para preservar as investigações.

Publicidade

Defesa Civil alerta para ventos de alto impacto e moderado no ES; veja mapa

Publicado em 23/08/2025 às 15h15

Defesa Civil do Espírito Santo emitiu, neste sábado (23) avisos para vendavais e ventos costeiros de alto e moderado impacto para diferentes regiões do Estado. Segundo o órgão, o alto impacto é previsto para vendaval e vento costeiro na Região Sul; já o impacto moderado é previsto para trechos do Centro Sul e para o litoral da Grande Vitória. Ambos os avisos têm validade até a noite deste sábado.

Na sexta-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alertas sobre a intensificação dos ventos em Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, com a possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções nas orlas enquanto durar o fenômeno.

Botetim com aviso meteorológico para o ES
Botetim com aviso meteorológico para o ES Crédito: Defesa Civil

A meteorologista da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Julyane Souza, explica que os vendavais e ventos mais fortes deste fim de semana são provocados por uma perturbação atmosférica causada pelo deslocamento de uma frente fria na Região Sul do Brasil.

“Os impactos são principalmente no trecho que vai de Guarapari a Presidente Kennedy, onde podem ocorrer rajadas de vento que ultrapassam 54 km/h”, detalha.

Há ainda possibilidade de impacto moderado dos fenômenos no litoral central e sul até a noite de domingo (24). Segundo a Defesa Civil, a previsão tem relação com avisos emitidos pelo Inmet.

Fenômenos têm relação com a movimentação de uma frente fria no Sul do Brasil

Leia também:

Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias

Publicidade

Motociclista morre em acidente na Mário Gurgel, em Cariacica

Publicado em 23/08/2025 às 14h13
Local do acidente fatal na Mário Gurgel, em Cariacica
Acidente com morte na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista de 34 anos morreu e o passageiro ficou ferido em um acidente com carreta na Avenida Mário Gurgel, no trecho de Vila Capixaba, em Cariacica, no final da tarde de sexta-feira (22) . O motorista, um homem de 47 anos, contou à Polícia Militar que estava parado no semáforo e saiu no momento em que o sinal ficou verde. Logo depois, foi abordado por outro motociclista informando o acidente. O piloto, que não teve o nome divulgado, teria colidido contra a lateral da carreta.

O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e depois foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil afirma que ele foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O passageiro da moto foi socorrido pelo Samu/192 para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Leia também:

Bandidos usam pistolas e até fuzil em ataque com morte na Serra

Publicidade

Bandidos usam pistolas e até fuzil em ataque com morte na Serra

Publicado em 23/08/2025 às 13h14
À esquerda, marca de tiro em local de ataque na Serra. À direita, rua onde crime ocorreu
À esquerda, marca de tiro em local de ataque na Serra. À direita, rua onde crime ocorreu Crédito: Bernardo Bracony

Bandidos armados com pistolas e até fuzil chegaram atirando perto de um bar em Balneário Carapebus, na Serra, na noite de sexta-feira (22), e atingiram dois homens na calçada. Dionata Firmino de Paula, de 28 anos, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Um jovem de 20 anos também foi baleado, mas sobreviveu e recebeu atendimento do Samu/192.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, apurou que os criminosos chegaram em dois carros, por volta de 22h40, e já saíram atirando. Foram ouvidos mais de 40 disparos — que deixaram marcas também em postes e muros. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.

Publicidade

Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias

Publicado em 23/08/2025 às 11h58
Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias
Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias Crédito: Google Maps

Um trecho de quase três quilômetros da Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditado por 45 dias para obras de pavimentação indicadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O bloqueio abrange o trecho que é a principal via de Guriri, em São Mateus, Norte capixaba, e vai começar na próxima segunda-feira (25). O órgão informou que a interdição é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres e que rotas alternativas foram disponibilizadas.

LEIA TAMBÉM | Obra muda trânsito em avenida de Vila Velha

Publicidade

Cidades do ES seguem sob alerta de ventos costeiros no fim de semana

Publicado em 23/08/2025 às 11h23

Segue válido o alerta de ventos costeiros para seis cidades capixabas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na sexta-feira (22). O aviso sobre a intensificação dos ventos abrange Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul até domingo (24). O Inmet explica que pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções nas orlas enquanto durar o fenômeno.

LEIA TAMBÉM | A curiosa história de vila soterrada por areia no ES

Publicidade

Tiros e morte no meio da rua em São Mateus, no ES

Publicado em 23/08/2025 às 10h34

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros no bairro Vitória, em São MateusNorte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (22). Uma outra vítima também foi baleada e foi levada ao Hospital Roberto Silvares, também na cidade. O sobrevivente, de 27 anos, relatou à Polícia Militar que três homens em um carro se aproximaram e efetuaram os disparos. Buscas foram feitas, mas suspeitos não foram encontrados.

O nome da vítima que morreu não foi divulgado, e o caso agora é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.

Publicidade

Seis apostas do ES quase levam prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 23/08/2025 às 09h13

Seis apostadores do Espírito Santo bateram na trave e, por pouco, não ganharam o prêmio milionário da Lotofácil, do concurso 3476, sorteado na sexta-feira (22). Eles ficaram a apenas um número de levar o valor máximo, marcando 14 das 15 dezenas sorteadas. Os ganhadores, do Maranhão e do Sergipe, ganharam pouco mais de R$ 2 milhões, cada.

No Espírito Santo, as apostas que chegaram quase lá se concentram na Região Metropolitana da Grande Vitória e uma é do interior. Cada jogador vai receber R$ 2.405,99. Confira onde foram registradas as apostas:

  • Cariacica (1)
  • Guarapari (2)
  • Iúna (1)
  • Serra (1)
  • Vila Velha (1) 

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. O próximo sorteio vai ser realizado neste sábado (23) e o prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.