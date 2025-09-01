Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 262 em Venda Nova

O motorista de um carro morreu após se envolver em um acidente com um caminhão, na manhã desta segunda-feira (1º), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 10h, no km 109, no distrito de São João de Viçosa.

A primeira informação disse que, com apoio do Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Padre Máximo, no município. No entanto, uma nota do Corpo de Bombeiros conta que ainda no local os militares conseguiram acessar a vítima do carro, que estava ferida e inconsciente, mas ainda respirava. Junto com a equipe do Samu/192, os bombeiros retiraram o homem do veículo, mas ele não resistiu e morreu.