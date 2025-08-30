Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 27 anos morreu após um grave acidente no km 431 da BR 101, na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (30). As causas do acidente e a identificação da vítima não foram divulgadas, mas a pista estava molhada na hora em que aconteceu a batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 16h40. A vítima, que conduzia o carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, informou por meio de nota que o acidente envolveu um carro e um caminhão. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu e Polícia Científica.