Homem morre em acidente de moto na ES 490, em Itapemirim

Um homem morreu em um acidente de moto na ES 490, entre Campo Acima e Graúna, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (28). As circunstâncias da batida não foram informadas. O corpo foi encontrado ao lado do veículo, e populares acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local.