Homem morre em acidente de moto na ES 490, em Itapemirim
Um homem morreu em um acidente de moto na ES 490, entre Campo Acima e Graúna, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (28). As circunstâncias da batida não foram informadas. O corpo foi encontrado ao lado do veículo, e populares acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas os profissionais informaram que a vítima não possuía sinais vitais, e a perícia foi chamada. A Polícia Científica disse que esteve no km 27 da ES 490, e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.