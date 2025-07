Zona rural

Homem morre em acidente com máquina agrícola em Linhares

Um homem morreu em um acidente com uma máquina agrícola na localidade de Chapadão do Piraquê, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima atuava como tratorista de uma fazenda e estava trabalhando com uma recolhedora de café que era tracionada por um trator. Um encarregado da propriedade encontrou a vítima morta no maquinário.