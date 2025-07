Homem morre em acidente carro em estrada de Nova Venécia

Um homem morreu em um acidente de carro em uma estrada no Córrego Limão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (1º). A informação foi confirmada pela Polícia Científica, que detalhou que a perícia foi acionada às 17h04 para a ocorrência de colisão com morte. O corpo da vítima, que não teve nome e idade informados, será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.>