Homem morre e moto pega fogo em acidente com caminhonete em Nova Venécia

Moto pegou fogo após colisão com uma caminhonete Hilux em Nova Venécia Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista de 64 anos morreu em um acidente com uma caminhonete na tarde desta terça-feira (25), na rodovia ES 220, na altura de Chapadinha, zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . Após a batida, a moto de José Eduardo Silva dos Santos pegou fogo. Segundo a Polícia Militar, o motorista da Toyota Hilux, de 31 anos, deixou o local em um primeiro momento e retornou somente após a chegada do irmão e do advogado dele, que o convenceram a se apresentar no local da colisão.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou a morte do motociclista no local. Testemunhas relataram aos policiais que viram o motorista da caminhonete entrar em outro veículo e deixar o local sem prestar socorro ou sinalizar a pista para evitar outros acidentes, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. A Polícia Militar registrou no boletim que "a motocicleta - Honda XRE 190 - ficou irreconhecível após ter sido queimada por completo".

Conforme o boletim da PM, enquanto se aguardava a chegada do guincho no local, dois homens se apresentaram. Um deles afirmou ser advogado e representar o condutor da caminhonete envolvida no acidente, enquanto o outro se identificou como irmão do motorista. Segundo a Polícia Militar, ambos convenceram o condutor a comparecer diante da autoridade policial e a retirar o automóvel do local. Após a chegada do motorista da Hilux, a caminhonete foi liberada para ele, dispensando a necessidade do guincho. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 18h20 e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.