Homem morre atropelado por caminhão na ES 164, em Vargem Alta
Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na ES 164, na altura de Castelinho, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava caída na pista quando aconteceu o acidente. O motorista do caminhão, de 45 anos, seguia pela rodovia e afirmou aos policiais que não percebeu que havia atingido o indivíduo.
A PM informou que realizava patrulhamento na rodovia quando os militares visualizaram a vítima caída na pista. No mesmo instante, um caminhão se aproximava logo após uma curva. Eles tentaram alertar o motorista, piscando o farol várias vezes, mas ele não reduziu a velocidade e acabou atropelando o homem, que morreu no local. Familiares contaram aos policiais que a vítima tinha problemas com alcoolismo e estava possivelmente embriagada.
Após o atropelamento, a equipe encontrou o motorista do caminhão na região de Vila Maria, ainda no município. Ele fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool, e foi conduzido à delegacia.
A Polícia Civil informou que ele foi ouvido na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Vargem Alta.