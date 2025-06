Homem morre atropelado por caminhão em rodovia de Atílio Vivácqua

Um homem de 56 anos, identificado pela Polícia Militar como Edmar Neves Rosa, morreu atropelado por um caminhão na ES 289, na localidade de Amapá, em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (29). O motorista contou aos militares que a vítima estava deitada na rodovia, e que ele tentou desviar, mas não conseguiu. >

Conforme a versão do motorista, de 57 anos, o caminhão estava carregado com pedras de mármore e seguia sentido BR 101. Ele disse que, após fazer em uma curva fechada, se deparou com Edmar deitado no meio da pista. O condutor disse que parou para prestar socorro, mas o homem já estava sem vida.>