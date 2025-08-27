Homem morre atingido por árvore de eucalipto em Cachoeiro de Itapemirim
Um homem de 45 anos morreu ao ser atingido por uma árvore de eucalipto, no início da noite de terça-feira (26), em uma propriedade particular na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que Valmir de Souza André ficou embaixo do tronco e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate.
Colegas de Valmir contaram aos policiais militares que ele saiu com uma garrafa para buscar água, mas demorou. Preocupados, eles iniciaram as buscas e encontraram o homem desacordado, com o recipiente vazio.
As polícias Civil e Científica foram procuradas por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta nota.