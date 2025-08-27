A Gazeta - Agora

Homem morre atingido por árvore de eucalipto em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 27/08/2025 às 09h54

Um homem de 45 anos morreu ao ser atingido por uma árvore de eucalipto, no início da noite de terça-feira (26), em uma propriedade particular na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que Valmir de Souza André ficou embaixo do tronco e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate.

Colegas de Valmir contaram aos policiais militares que ele saiu com uma garrafa para buscar água, mas demorou. Preocupados, eles iniciaram as buscas e encontraram o homem desacordado, com o recipiente vazio.

As polícias Civil e Científica foram procuradas por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta nota.

