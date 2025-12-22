Homem morre após ser esfaqueado em Aracruz
Um homem de 57 anos, identificado como Joanacy Candido, morreu após ser esfaqueado na noite de domingo (21) em Jacupemba, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes encontraram Joanacy com ferimentos na costela, sendo socorrido por uma mulher que tentava conter o sangramento com uma compressa.
A mulher contou à PM que Joanacy estava com o suspeito antes do crime e que os dois começaram a discutir. Após o desentendimento, ele apareceu na residência já ferido, dizendo que tinha sido esfaqueado. O suspeito havia fugido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e prestou socorro à vítima por cerca de 3 horas, mas Joanacy não resistiu aos ferimentos.
Segundo a PM, durante o atendimento do Samu, o suspeito retornou ao local e foi abordado pelos policiais. Ele estava com uma faca na mão e inicialmente resistiu à prisão, mas acabou detido. O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).