A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem morre após ser esfaqueado em Aracruz

Publicado em 22/12/2025 às 13h10
Homem morto a facadas em Aracruz
Profissionais do Samu tentaram socorrer a vítima por quase 3 horas, mas Joanacy não resistiu Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 57 anos, identificado como Joanacy Candido, morreu após ser esfaqueado na noite de domingo (21) em Jacupemba, Aracruzno Norte do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes encontraram Joanacy com ferimentos na costela, sendo socorrido por uma mulher que tentava conter o sangramento com uma compressa.

A mulher contou à PM que Joanacy estava com o suspeito antes do crime e que os dois começaram a discutir. Após o desentendimento, ele apareceu na residência já ferido, dizendo que tinha sido esfaqueado. O suspeito havia fugido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e prestou socorro à vítima por cerca de 3 horas, mas Joanacy não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, durante o atendimento do Samu, o suspeito retornou ao local e foi abordado pelos policiais. Ele estava com uma faca na mão e inicialmente resistiu à prisão, mas acabou detido. O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 

Publicidade

Acidente entre carros deixa três feridos em Itapemirim, Sul do ES

Publicado em 22/12/2025 às 12h35
Acidente
Acidente aconteceu na ES 488, na localidade de Itapecoá Crédito: Redes sociais

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). A Polícia Miltiar informou que a colisão envolveu um Toyota Yaris e um Volkswagen Voyage na ES 488, na localidade de Itapecoá. 

Mãe e filha, que estavam no Yaris, foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já o motorista do Voyage foi encaminhado para um um hospital particular.

Publicidade

Fiação de poste pega fogo em Bento Ferreira, Vitória

Publicado em 22/12/2025 às 12h03
Incêndio em poste ocorreu em Bento Ferreira, na manhã de segunda
Incêndio em poste ocorreu em Bento Ferreira Crédito: Leitor A Gazeta

Um incêndio foi registrado na fiação de um poste na Rua Francisco Rubim, em Bento Ferreira, Vitória.  Na mesma região, moradores relataram interrupções  no fornecimento de energia desde as 3h da madrugada desta segunda (22).

Apesar de moradores citarem queda de energia no bairro, a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, disse para a reportagem de A Gazeta que o incidente teve relação com fios de telecomunicação e que não houve prejuízo à rede elétrica. 

Publicidade

Rompimento de cabo óptico gera 'caladão' na Vivo em Vitória

Publicado em 22/12/2025 às 11h45
Mulher, celular, aplicativo, telefone, ouvidoria
Usuários estão com dificuldade com o sinal da Vivo na manhã desta segiunda (22)  Crédito: Freepik

Clientes da Vivo relatam dificuldades para acessar a internet móvel e utilizar a rede de telefonia celular na manhã desta segunda-feira (22), em Vitória. Em nota, a operadora informou que o problema foi causado pelo rompimento de um cabo óptico, o que afetou o funcionamento dos serviços de telefonia móvel na capital capixaba.

“A Vivo informa que alguns clientes em Vitória podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de telefonia móvel devido ao rompimento de cabo óptico. Equipes já atuam para regularizar o serviço no menor prazo possível”, afirmou a empresa.

A reportagem de A Gazeta perguntou à operadora quantos clientes foram afetados e os bairros atingidos, mas, até a publicação da matéria,  a operadora não tinha retornado os questionamentos.

Publicidade

Carreta com chapas de granito tomba e complica trânsito em Guaçuí

Publicado em 22/12/2025 às 11h39
Carreta carregada com pedras tomba na BR 482
Na carreta viajavam um casal e duas crianças; todos, de acordo com a Polícia Miliar, sofreram ferimentos leves Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma carreta com chapas de granito tombou na BR 482 em Guaçuí, no Sul capixaba, próximo à localidade conhecida como "mina", na manhã desta segunda-feira (22). O trânsito, segundo a Polícia Militar, segue em meia pista. No veículo viajavam um casal e duas crianças. Todos, de acordo com a corporação, sofreram ferimentos leves. 

A orientação dos militares aos motoristas é de que redobrem a atenção, pois o tombamento aconteceu em uma curva e há óleo na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Publicidade

Venezuelano é assassinado durante briga em distribuidora na Serra

Publicado em 22/12/2025 às 11h28

Um venezuelano, identificado como Angel Luis Guzman, foi morto a tiros na noite de domingo (21), no bairro Serra Dourada, na Serra. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime teria ocorrido após uma briga em uma distribuidora. A vítima ainda tentou correr após ser atingido, mas caiu. Ele estava segurando uma pedra, conforme testemunhas.

Ainda de acordo com os relatos, a vítima era conhecida por se envolver em discussões quando consumia bebidas alcoólicas. Moradores contaram ter ouvido quatro tiros. Um dos disparos atingiu a perna direita do venezuelano. Depois do crime, um homem passou na rua retirando câmeras de casas que podem ter registrado o assassinato.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

Publicidade

Mulher é agredida com golpes de enxada na cabeça em Piúma

Publicado em 22/12/2025 às 10h52
Mulher é agredida com golpes de enxada na cabeça em Piúma
Suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil Crédito: Polícia Militar

Uma mulher de 51 anos foi agredida com golpes de enxada na cabeça no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). O suspeito, de 32 anos, foi encontrado em casa, dormindo, e confessou o crime. A vítima foi internada no hospital no município com cortes graves.

De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar, ela teve uma discussão com a mãe e o homem interviu, agredindo-a com a enxada. Os militares foram até a casa do suspeito e o encontraram com os pés sujos de sangue e dormindo. Ele revelou que estava sob efeito de crack. 

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Não há informações se ele era parente da vítima.

Publicidade

Polícia Civil pede ajuda para localizar suspeito de roubo em Aracruz

Publicado em 22/12/2025 às 10h29
Douglas de Souza Silva, de 36 anos
Douglas de Souza Silva, de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil do Espírito Santo pede a ajuda da população para localizar Douglas de Souza Silva, de 36 anos, suspeito de roubo a uma residência no bairro Cohab II, em Aracruzno Norte do Espírito Santo. De acordo com a corporação, o crime aconteceu na noite do dia 11 de dezembro. Douglas é evadido do sistema prisional desde março deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito pulou o muro da residência e anunciou o roubo armado com uma faca. Duas mulheres foram amarradas e tiveram os olhos vendados, enquanto uma criança foi mantida sob vigilância. O assalto durou algumas horas. Durante a madrugada do dia 12, Douglas deixou o local, trancando as vítimas dentro da casa. Ele fugiu levando malas, mochilas, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, perfumes, joias, dinheiro e celulares. 

Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito antes e depois do crime, transportando os objetos roubados. As imagens também indicam que ele trocou de roupa após a ação, possivelmente usando peças levadas da residência.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.

Publicidade

Acidente com caminhão-baú mata motociclista em Vargem Alta

Publicado em 22/12/2025 às 10h08
Motociclista morre ao se envolver em acidente com caminhão baú na Região Serrana
Motociclista morreu após bater de frente com um caminhão-baú Crédito: Redes Sociais

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (22) em um acidente na localidade de Richimond, interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar, o piloto bateu de frente com um caminhão-baú. Uma das pistas foi interditada até a chegada da perícia, que foi acionada ao local.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 08h e o corpo da vítima, um homem, será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência, informou as polícias Civil e Militar, está em andamento. 

Publicidade

Servidores públicos de Vila Velha vão receber abono de R$ 1 mil em janeiro

Publicado em 22/12/2025 às 10h01

Os servidores públicos municipais em atividade e aposentados de Vila Velha devem receber um abono de R$ 1 mil em janeiro. Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) usou as redes sociais para divulgar que enviou, à Câmara de Vereadores do município, o projeto que autoriza a concessão do benefício. Segundo Arnaldinho, o dinheiro deve ser creditado aos trabalhadores em 15 de janeiro.

“Essa é uma forma de reconhecer o trabalho importante e fundamental no desenvolvimento da nossa amada Vila Velha”, publicou o prefeito.

No município canela-verde, também foi aprovado abono para servidores efetivos e comissionados da Câmara. Na Casa de Leis, o valor adicional é de até R$ 1,2 mil no auxílio-alimentação. 

De acordo com o projeto de lei (PL) apresentado no início de dezembro para a concessão, o dinheiro a ser pago é de recursos próprios da Câmara e tem como base os valores do auxílio-alimentação definidos na Lei n.º 6.982/23, que fixa o pagamento em R$ 700 para servidores do quadro comissionado e para os cedidos de outros órgãos e em R$ 1,2 mil para servidores efetivos.

Leia também:

Cachoeiro vai pagar abono de R$ 2 mil para professores da rede municipal

Publicidade

Jovem de Alagoas é morto a facadas após briga em alojamento no Norte do ES

Publicado em 22/12/2025 às 09h30
Jovem de Alagoas é morto a facadas após briga em alojamento no Norte do ES
Faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 23 anos, natural de Alagoas e identificado como Jailton Nunes de Oliveira, morreu após ser atacado com facadas no pescoço em um alojamento localizado no Córrego São Vicente, zona rural de Linharesno Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (20). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida com vida por um motorista de ambulância e levado para um hospital no município de Rio Bananal, mas, após dar entrada na unidade, não resistiu aos ferimentos.

A vítima e o suspeito eram funcionários da propriedade rural e moravam no alojamento destinado aos trabalhadores, onde, segundo testemunhas, o crime ocorreu. A faca que teria sido utilizada foi apreendida. Após o crime, a Polícia Militar fez buscas na região, mas o agressor não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Até o momento, nenhum suspeito foi detido".

Publicidade

Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão-cegonha na BR 101

Publicado em 22/12/2025 às 08h36
Motociclista morre em acidente na BR 101 em Cariacica
Equipes realizaram limpeza de pista após o acidente, na manhã desta segunda-feira (22) Crédito: Ari Melo

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo um caminhão-cegonha na BR 101, na altura do trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. A colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira (22). De acordo com as primeiras informações apuradas no local do acidente pela reportagem da TV Gazeta, o caminhão atingiu a motocicleta e a vítima não resistiu aos ferimentos. 

Por causa do acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado, com fluxo liberado em apenas uma das pistas no trecho. Motoristas enfrentaram lentidão na região durante a manhã. Equipes da concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas e atuaram na limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada, mas ainda não há informações oficiais sobre como o acidente ocorreu nem sobre o que teria provocado a colisão.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, foram acionados para atendimento veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da PRF, Perícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Militar. O trânsito no local flui em desvio.

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 4h56 para a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, localizado em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

Publicidade

Pedra transportada por carreta cai em cima de caminhão e causa mortes na BR 101

Atualizado em 22/12/2025 às 12h58
Acidente entre carreta e caminhão na BR 101 Sul
Acidente entre carreta e caminhão causou morte e deixou feridos Crédito: Redes sociais

Duas pessoas que estavam em um caminhão carregado de abacaxi morreram e uma ficou ferida em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no km 386 da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pedra que era transportada por uma carreta se desprendeu e caiu sobre o caminhão. 

De acordo com a apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, viajavam no caminhão de abacaxi, um idoso de 69 anos, o filho dele, de 46 anos, e a nora, de 32 anos. A família saiu de Jacarandá, interior de Marataízes, e seguia para Vitória. O idoso morreu no local. Já a nora dele, faleceu a caminho do hospital. O filho foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internado.

Conforme a Ecovias Capixaba, outras duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas. "Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML)", reforçou a concessionária. O acidente foi registrado 5h30 e a rodovia chegou a ficar totalmente interdita. O tráfego foi liberado por volta de meio-dia. 

Em nota, a Polícia Civil informou que "os corpos das duas vítimas serão encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)". O motorista  da carreta permaneceu no local e fez teste de bafômetro que deu negativo.

Publicidade

Homem é esfaqueado em campo de futebol após briga em Pancas

Publicado em 21/12/2025 às 18h58

Um homem foi esfaqueado em um campo de futebol na noite desse sábado (20), após se desentender e dar um tapa no rosto do suspeito, um homem de 40 anos, em Pedra Bonita, zona rural de Pancasno Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), após ser ferida, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada para a Unidade de Saúde São José, em Águia Branca. Em seguida, ela foi transferida para o hospital de Barra de São Francisco.

Após o ataque, os policiais receberam denúncias que ajudaram na identificação do autor do crime e realizaram buscas pela região. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em Águia Branca e conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Publicidade

Dois homens são baleados durante ataque a tiros em Cariacica

Publicado em 21/12/2025 às 18h34
Dois homens foram baleados durante um tiroteio no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na manhã deste domingo. As vítimas estavam conversando na rua quando criminosos passaram de carro atirando.

Dois homens foram baleados na manhã deste domingo (21) durante um ataque a tiros no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, uma mulher acionou a corporação após o irmão dela e um amigo serem atingidos por disparos efetuados por indivíduos que ocupavam um veículo, enquanto conversavam na rua.

Ainda segundo a PM, após o ataque, os dois feridos foram socorridos por um vizinho da solicitante e levados ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a identificação dos suspeitos.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Publicidade

Jovens são mortos a tiros no bairro Novo Horizonte, em São Mateus

Publicado em 21/12/2025 às 12h04

Dois jovens, de 17 e 21 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (21), no bairro Novo Horizonte, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos de cometerem o crime estariam em uma motocicleta e teriam fugido logo após os disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, as vítimas são Cayo do Nascimento, de 17 anos, e Renato Augusto Abraão, de 21 anos. Um dos jovem morreu no local. O outro chegou a ser socorrido, mas faleceu logo após dar entrada em um hospital.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Os corpos dos jovens foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares.

Publicidade

Motociclista morre ao cair em rio no ES; esposa e filha viram acidente

Publicado em 21/12/2025 às 11h15
Motociclista morre ao cair dentro de rio em Mimoso do Sul
Corpo foi retirado do rio por equipe de bombeiros militares Crédito: Rede social

Um motociclista morreu após cair em um rio em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). O acidente aconteceu no distrito de Ponte do Itabapoana e foi presenciado pela esposa e pela filha da vítima, que seguiam em outra moto. 

Luís Antônio dos Santos Lima, de 49 anos, caiu ao passar por uma ponte por volta das 2h, segundo relato da esposa à Polícia Militar. Ao perceber que o marido havia caído na água, ela acionou o socorro. Bombeiros foram acionados para localizar a vítima no rio. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Publicidade

Acidente com van deixa 8 pessoas feridas na BR 262

Atualizado em 21/12/2025 às 12h51
Acidente com van em Brejetuba
Acidente com van em Brejetuba Crédito: Corpo de Bombeiros

Um acidente deixou oito pessoas feridas na BR 262, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). As vítimas são da mesma família, de origem paraguaia, e estavam em uma van. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h. O motorista seguia no sentido Vitória, quando perdeu o controle da direção em uma curva e caiu em um barranco de 20 metros.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192. Duas delas foram transferidas por meio de helicópteros do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreos) para hospitais em Vitória: uma mulher adulta, que foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, e uma criança, que foi encaminhada ao Hospital Infantil.

Outras duas crianças também foram levadas ao Infantil, mas por meio terrestre, segundo a PRF. Quatro adultos foram encaminhados  ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Publicidade

Briga entre irmãos termina em morte na frente da mãe em Iúna, no ES

Atualizado em 21/12/2025 às 16h04
Briga entre irmãos termina em morte na frente da mãe em Iúna, no ES
Briga entre irmãos termina em morte na frente da mãe em Iúna, no ES Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um desentendimento entre irmãos terminou em morte de um jovem identificado como Walason da Silva Pereira, de 25 anos, em Iúna, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (20). O crime aconteceu no bairro Quilombo, na frente da mãe dos envolvidos. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 23 anos esfaqueou o irmão. 

Uma equipe de resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a vítima já estava morta. 

O agressor foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi informado.

Publicidade

Verão começa com calor de até 35ºC no Espírito Santo

Publicado em 21/12/2025 às 10h04

O verão chega oficialmente às 12h03 deste domingo (21), embora "amostras grátis" do calorão já sejam sentidas há um tempo pelos capixabas. Neste primeiro dia da estação mais quente do ano, a temperatura pode chegar aos 35ºC. Segundo meteorologistas do Incaper, há possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Norte e Noroeste, mas predomínio é de sol e tempo firme em todo o Espírito Santo.

As máximas devem ser de:

  • 32ºC na Grande Vitória
  • 33ºC na Região Sul
  • 31ºC na Região Serrana
  • 33ºC na Região Norte
  • 35º na Região Noroeste

Leia também:

Temperaturas podem passar dos 40°C no ES