Homem morre após ser esfaqueado em Aracruz

Acidente entre carreta e caminhão causou morte e deixou feridos Crédito: Redes sociais

Duas pessoas que estavam em um caminhão carregado de abacaxi morreram e uma ficou ferida em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no km 386 da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pedra que era transportada por uma carreta se desprendeu e caiu sobre o caminhão.

De acordo com a apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, viajavam no caminhão de abacaxi, um idoso de 69 anos, o filho dele, de 46 anos, e a nora, de 32 anos. A família saiu de Jacarandá, interior de Marataízes, e seguia para Vitória. O idoso morreu no local. Já a nora dele, faleceu a caminho do hospital. O filho foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internado.

Conforme a Ecovias Capixaba, outras duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas. "Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML)", reforçou a concessionária. O acidente foi registrado 5h30 e a rodovia chegou a ficar totalmente interdita. O tráfego foi liberado por volta de meio-dia.

08h — ? ATENÇÃO

Iconha, BR-101, km 386: colisão com interdição parcial. Trânsito em sistema PARE E SIGA.

Se puder, evite o trecho agora e reduza a velocidade. #PRFES #ViagemSegura pic.twitter.com/v9SZvlVosD — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 22, 2025