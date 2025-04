Homem morre após ser atacado ao caminhar com a companheira em Linhares

Um homem de 50 anos foi assassinado a facadas e golpes de barra de ferro quando estava caminhando com a esposa em uma estrada de terra no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (6). Ele foi surpreendido por um um indivíduo, que estava escondido em uma plantação de cana e lhe deu golpes na cabeça. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gerles dos Santos. >