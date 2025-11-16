A Gazeta - Agora

Homem morre após levar choque elétrico no Sul do ES

Publicado em 16/11/2025 às 17h53

Um homem de 58 anos foi encontrado morto na tarde deste sábado (15) no distrito de Rive, em Alegreregião Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que a vítima estava caída no chão. Ele apresentava queimaduras nas mãos e no rosto depois de sofrer um choque elétrico.

Devido ao risco de descargas elétricas no local, equipes da EDP e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o desligamento da rede para garantir a segurança. O Samu/192 esteve na área e confirmou o óbito. 

Polícia Civil informou que foi acionada às 18h40 para atender a ocorrência, registrada como acidente envolvendo choque elétrico. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

