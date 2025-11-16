Homem morre após levar choque elétrico no Sul do ES
Um homem de 58 anos foi encontrado morto na tarde deste sábado (15) no distrito de Rive, em Alegre, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que a vítima estava caída no chão. Ele apresentava queimaduras nas mãos e no rosto depois de sofrer um choque elétrico.
Devido ao risco de descargas elétricas no local, equipes da EDP e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o desligamento da rede para garantir a segurança. O Samu/192 esteve na área e confirmou o óbito.
A Polícia Civil informou que foi acionada às 18h40 para atender a ocorrência, registrada como acidente envolvendo choque elétrico. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.