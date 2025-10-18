Homem morre após acidente entre veículos em Santa Maria de Jetibá

Um homem morreu após um acidente entre dois veículos na Rodovia ES 264, também conhecida como Rodovia Afonso Schwab, que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um Volkswagen Gol e uma van Sprinter. Quando os policiais chegaram ao local, o Gol já não estava na via, mas a Sprinter estava caída em um barranco, fora da pista.

Vídeos feitos por pessoas que passaram pela região (veja acima) mostram o momento em que o Gol ainda estava no local, logo depois da colisão, com um princípio de incêndio. Segundo a PM, os dois motoristas foram socorridos por bombeiros voluntários e levados ao Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá. No entanto, o condutor do Gol não resistiu aos ferimentos. O motorista da Sprinter precisou ser transferido para um hospital na Grande Vitória, por necessitar de cuidados especializados.