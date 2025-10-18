A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem morre após acidente entre veículos em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 18/10/2025 às 12h55

Um homem morreu após um acidente entre dois veículos na Rodovia ES 264, também conhecida como Rodovia Afonso Schwab, que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um Volkswagen Gol e uma van Sprinter. Quando os policiais chegaram ao local, o Gol já não estava na via, mas a Sprinter estava caída em um barranco, fora da pista.

Vídeos feitos por pessoas que passaram pela região (veja acima) mostram o momento em que o Gol ainda estava no local, logo depois da colisão, com um princípio de incêndio. Segundo a PM, os dois motoristas foram socorridos por bombeiros voluntários e levados ao Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá. No entanto, o condutor do Gol não resistiu aos ferimentos. O motorista da Sprinter precisou ser transferido para um hospital na Grande Vitória, por necessitar de cuidados especializados.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite dessa sexta-feira (17), às 19h22, para o recolhimento do corpo de um homem, de 47 anos, em um hospital no Centro de Santa Maria de Jetibá. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para realização de exame de necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá.

Publicidade