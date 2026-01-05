Homem morre afogado após entrar em lagoa de Linhares
Um homem morreu após se afogar em uma lagoa na região de Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 14h após relatos de que a vítima, que de acordo com testemunhas tinha problemas psiquiátricos, entrou na água e desapareceu. Após buscas, ele foi localizado e os profissionais tentaram reanimá-lo, porém não resistiu.
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o jovem era assistido pela Residência Inclusiva Masculina e havia saído do local sem autorização junto com outro jovem, que também estava na lagoa. Este segundo homem recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado a um hospital da região.
Ainda segundo a secretaria, a equipe está prestando assistência à família da vítima e cuidando dos trâmites de velório e sepultamento, destacando que o caso está sendo conduzido com a sensibilidade necessária.