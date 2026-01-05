Homem morre afogado após entrar em lagoa de Linhares

Equipes do Samu e dos Bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas não foi possível Crédito: Douglas Abreu

Um homem morreu após se afogar em uma lagoa na região de Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 14h após relatos de que a vítima, que de acordo com testemunhas tinha problemas psiquiátricos, entrou na água e desapareceu. Após buscas, ele foi localizado e os profissionais tentaram reanimá-lo, porém não resistiu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o jovem era assistido pela Residência Inclusiva Masculina e havia saído do local sem autorização junto com outro jovem, que também estava na lagoa. Este segundo homem recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado a um hospital da região.