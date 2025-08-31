Homem mata cachorro no meio de rua em Baixo Guandu, no ES

Um homem matou um cachorro no meio de uma rua em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (29). A crueldade foi registrada por uma câmera de monitoramento, no distrito conhecido como "KM 14". O agressor se aproxima de um grupo de cães, pega um deles e o arremessa contra o chão por diversas vezes — e vai embora após matar o animal.