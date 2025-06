Vila Garrido

Homem leva tiro na cabeça por fazer xixi em local público em Vila Velha

Publicado em 20/06/2025 às 11h24

Um homem de 35 anos que estava bebendo com um amigo perto de uma distribuidora levou um tiro na cabeça por fazer xixi em local considerado inadequado pelo agressor, que discutiu com a vítima e chegou a efetuar três disparos com arma de fogo.

O caso ocorreu na Rua São Sebastião, próximo ao Campo do Camelo, em Vila Garrido, Vila Velha, por volta das 23h15 de quinta-feira (19). Nenhum suspeito foi detido. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Vitória. A bala ficou alojada na parte posterior da cabeça da vítima, que chegou ao pronto-socorro acompanhada de um amigo.

Questionada sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada desta sexta-feira (20) para verificar a entrada de um indivíduo baleado no Hospital Santa Casa, em Vitória. Ainda segundo a polícia, na unidade hospitalar, os militares conversaram com o homem que acompanhava a vítima e que afirmou estar presente no momento do crime.

"De acordo com os relatos da própria vítima, os dois estavam em uma distribuidora no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, quando um indivíduo desconhecido começou a discutir com eles e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo, motivado pelo fato de o amigo da vítima ter urinado em um local inadequado. Nenhum suspeito foi detido", informou a PM, em nota.