Violência

Homem leva golpes de machado e facão em briga por botijas de gás em Apiacá

Um homem de 46 anos sofreu golpes de facão e machado na cabeça e no rosto durante uma discussão com um colega, de 28 anos, dentro de casa, no Centro de Apiacá , no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (17). A Polícia Militar informou em boletim de ocorrência que o suspeito foi preso e confessou o crime. Ele disse que os dois se desentenderam porque ele suspeitava que a vítima tivesse furtado botijas de gás de sua residência. Eles não foram identificados.

A PM disse que quando os militares chegaram ao local do crime se depararam com suspeito, que apresentava nervosismo, sob efeito de bebida alcoólica e com marcas de sangue nas mãos. O indivíduo de 28 anos contou aos policiais que disse que convidou ao colega para beber, mas houve uma discussão e a vítima teria tentado golpeá-lo com um facão, mas ele conseguiu desarmá-la e golpeou o homem com o objeto e também com um machado.