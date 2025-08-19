Homem invade sede da prefeitura de Iúna e faz a "limpa"
A Prefeitura Municipal de Iúna, na Região do Caparaó, foi invadida e furtada por um homem na madrugada desta terça-feira (9). De acordo com informações de um funcionário à Polícia Militar, um drone, dois notebooks, uma tábua de bolo, um microondas e até um borrifador foram subtraídos. Em alguns lugares, o suspeito comeu e jogou sacolas plásticas no chão. Uma câmera de segurança flagrou parte da ação dentro do prédio.
Nas redes sociais, a prefeitura informou sobre o crime e que o invasor foi identificado pelas imagens. O local não possui vigia noturno. Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o crime continua sob investigação pela Delegacia de Iúna. Informações que ajudem na investigação podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181).