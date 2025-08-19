A Gazeta - Agora

Homem invade sede da prefeitura de Iúna e faz a "limpa"

Publicado em 19/08/2025 às 18h34
Prefeitura de Iúna é invadida e furtada
Suspeito tentou esconder o rosto cobrindo com uma camisa emquanto permaneceu na sede da prefeitura de Iúna Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Iúna

A Prefeitura Municipal de Iúna, na Região do Caparaó, foi invadida e furtada por um homem na madrugada desta terça-feira (9). De acordo com informações de um funcionário à Polícia Militar, um drone, dois notebooks, uma tábua de bolo, um microondas e até um borrifador foram subtraídos. Em alguns lugares, o suspeito comeu e jogou sacolas plásticas no chão. Uma câmera de segurança flagrou parte da ação dentro do prédio.

Nota da prefeitura de Iúna
Nota da prefeitura de Iúna sobre o furto ocorrido na sede  Crédito: Divulgação/ prefeitura de Iúna

Nas redes sociais, a prefeitura informou sobre o crime e que o invasor foi identificado pelas imagens. O local não possui vigia noturno. Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o crime continua sob investigação pela Delegacia de Iúna. Informações que ajudem na investigação podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181).

