Homem invade consultórios e faz quebra-quebra em PA de Vitória; vídeo

Um homem de 21 anos, identificado como Pablo Rodrigo Santos da Silva, quebrou equipamentos do Pronto-Atendimento de São Pedro, em Vitória, após exigir atendimento imediato para a esposa, nesta quarta-feira (1°). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, ele abriu portas de consultórios à procura de médicos e, ao sair de um deles, socou um monitor na área de classificação.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que a paciente chegou ao PA de São Pedro às 19h27. Por volta das 20h30, as câmeras de segurança registraram o momento em que o acompanhante, Pablo Rodrigo, começou a danificar os monitores e quebrou vidros da recepção da unidade. Às 20h51, a paciente foi chamada pelo médico e não entrou para o atendimento, conforme a Semus, logo, o médico chamou outro paciente. Durante esse atendimento, o acompanhante chutou a porta do consultório médico e ameaçou o profissional e o paciente que estava sendo atendido.

A Guarda Civil Municipal de Vitória foi acionada, mas, ao chegar na unidade, Pablo já havia deixado o local. Com ajuda da Central de Monitoramento, os agentes encontraram o suspeito no Pronto Atendimento da Praia do Suá. A Semus ainda reforçou que o atendimento foi mantido no PA, sem prejuízo aos demais pacientes. Os monitores já foram substituídos na noite desta quarta-feira (1º) e o vidro da recepção será trocado na manhã desta quinta-feira (2).

