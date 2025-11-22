Homem invade casa, pula sobre telhado e morre em Marataízes

Um homem de 27 anos morreu na manhã deste sábado (22) após invadir uma residência no bairro Esplanada, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O dono do imóvel contou à Polícia Militar que o suspeito danificou o portão da garagem, entrou na casa e subiu pelas escadas, dando socos nas portas. Em seguida, chegou à laje do terceiro andar e pulou sobre um telhado e caiu já inconsciente.