Homem invade casa, pula sobre telhado e morre em Marataízes
Publicado em 22/11/2025 às 13h35
Um homem de 27 anos morreu na manhã deste sábado (22) após invadir uma residência no bairro Esplanada, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O dono do imóvel contou à Polícia Militar que o suspeito danificou o portão da garagem, entrou na casa e subiu pelas escadas, dando socos nas portas. Em seguida, chegou à laje do terceiro andar e pulou sobre um telhado e caiu já inconsciente.
O Samu/192 foi acionado e constatou a morte do suspeito, que não teve o nome divulgado. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e o caso será investigado pela Polícia Civil.